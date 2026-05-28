La Yerba no Bajó de Precio porque Desregularon, Sino Porque Sobra - Parte II

El precio de la hoja verde lleva tres años por debajo del costo de producción. El consumo interno se mantiene, las exportaciones baten récords y los productores entregan igual. ¿Cómo es posible? La respuesta es el sobrestock, y su origen hay que buscarlo en la política, no en el mercado.

Lo mencioné hace unos meses ya, el dato es paradójico a primera vista: en 2025, Argentina exportó yerba mate a niveles récord. El consumo interno se mantiene estable. Y sin embargo, los productores primarios reciben por su hoja verde un precio que, en muchos casos, no alcanza a cubrir lo que costó producirla. ¿Cómo conviven un mercado activo y un productor arruinado? La respuesta no está en la desregulación de Milei. Está en toneladas acumuladas en galpones, en compras estatales que distorsionaron señales de mercado, en inflación que infló artificialmente el consumo, y en una industria que aprendió muy bien a esperar.

El número que desmiente la narrativa impuesta Cuando en diciembre de 2023 el DNU 70/2023 eliminó los precios mínimos obligatorios para la hoja verde, la narrativa dominante instaló una causalidad directa: Milei desreguló, el precio cayó. El problema de ese relato es que ignora todo lo que vino antes. El INYM publicó en su informe de abril de 2026 que la cosecha acumulada enero-abril alcanzó los 151,9 millones de kilogramos de hoja verde. Es un número menor al de 2025 (174,6 millones en igual período) y muy inferior al pico de 2024 (268,3 millones). Es decir: se cosecha menos. Y sin embargo, el precio no sube. Cosecha enero-abril: comparativo histórico Ingreso de hoja verde a secanza — fuente INYM. En millones de kg. 2022 128,8 M kg 2023 125,1 M kg 2024 268,3 M kg 2025 174,7 M kg 2026 ● 151,9 M kg La lógica elemental dice que si la oferta cae, el precio debería subir. No ocurre. Eso solo es posible cuando hay un stock acumulado que funciona como amortiguador entre la nueva cosecha y el mercado. Los molinos no necesitan la hoja de hoy: tienen la de ayer, y la del año anterior, comprada mucho más barata. La yerba bien conservada puede guardarse años. Los molinos tienen depósitos llenos de producto comprado barato que van soltando según demanda. No necesitan pagarle más al productor mientras eso dure. — San Vicente Informa, marzo 2026

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Cómo el Estado construyó la burbuja Para entender el sobrestock hay que retroceder a la gestión anterior. Entre 2021 y 2023, el gobierno nacional adquirió volúmenes extraordinarios de yerba mate bajo la figura de compras para comedores y reservas estratégicas. La operación se realizó a precios por encima del valor de mercado. La consecuencia fue doble. Por un lado, se inyectó dinero al sector productivo que no respondía a demanda real sino a decisión política. Por otro, esa yerba comprada nunca llegó a los consumidores: fue almacenada. En 2024, tras una denuncia de agrupaciones sociales, se encontraron depósitos con más de 12 mil toneladas de yerba no apta para el consumo humano, adquirida por un valor estimado de 18.500 millones de pesos. Dato: La compra estatal se hizo a precios por encima del mercado. Al descubrirse el stock inservible, el gobierno de Milei frenó las licitaciones. Una empresa radicada en San Vicente estuvo entre las beneficiadas. El efecto más dañino no fue económico sino de percepción. El sector productivo leyó ese flujo de compras como una señal de demanda real. Los yerbateros plantaron, los secaderos procesaron más, y la cosecha de 2024 alcanzó niveles históricos: 268,3 millones de kilos solo en enero-abril, casi el doble del promedio histórico. Esa cosecha extraordinaria, combinada con la yerba estatal acumulada y con el sobrestock en minoristas, creó las condiciones perfectas para el colapso del precio. 2021–2023 El Estado nacional compra grandes volúmenes de yerba a precios superiores al mercado. La señal es interpretada por el sector como demanda genuina. 2023 — Récord de consumo Las ventas internas superan los 325 millones de kilos: récord histórico. Pero el dato está inflado por el "efecto stockeo inflacionario": los hogares compran packs para anticiparse a la suba de precios. Dic 2023 — DNU 70/2023 Milei elimina los precios mínimos. El mercado ya está distorsionado: hay sobrestock en molinos, en minoristas y en galpones estatales. La desregulación opera sobre un sistema ya saturado. 2024 — Cosecha récord La cosecha enero-abril duplica el promedio histórico. El sector respondió a señales falsas. Los molinos acumulan materia prima comprada a precios de colapso (150-160 pesos el kilo). 2024 — Yerba estatal vencida Se descubren 12.000 toneladas almacenadas y no aptas para consumo. El gobierno frena licitaciones. La magnitud es menor pero el impacto político es grande. 2025–2026 Récord exportador: 57,98 millones de kilos en 2025 (+32,2%). La cosecha empieza a normalizarse. El sobrestock se va absorbiendo lentamente. El precio referencial sigue sin cubrirse.

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Un precio que no cierra El INYM calcula bimestralmente el costo de producción de la hoja verde. El número aprobado en agosto de 2025 fue de $411,46 por kilogramo. Los productores reclaman que a ese costo hay que sumarle al menos un 30% de rentabilidad, lo que lleva el precio justo a $535 por kilo. La realidad del mercado, sin embargo, es otra. Precio pagado en secadero (puede ser menos) $350–380 por kilo · promedio mercado 2026 Costo de producción INYM $411 por kilo · agosto 2025 · sin rentabilidad Brecha entre precio pagado y costo real: $31 a $61 por kilo — el productor trabaja a pérdida Y eso en los secaderos que pagan el referencial. En los primeros meses de la desregulación, muchos molinos pagaban entre 150 y 160 pesos el kilo: menos de la mitad del costo. Solo algunas excepciones, como la yerbatera Hoja Verde de Andresito, anunciaron en marzo de 2026 que pagarían $350 por kilo, declarando que es "un precio justo basado en costos reales". ¿Por qué entregan igual? La respuesta es simple: no pueden no hacerlo. Los yerbateros tienen costos fijos que no paran (peones, insumos, tasas, cuotas de crédito). La zafra llega y hay que cosechar. Quien no vende pierde la hoja y la inversión. El molino lo sabe y opera en consecuencia: puede esperar, el productor no. Exportaciones de yerba mate — evolución histórica Total anual en millones de kg. Fuente: INYM. * 2026 proyectado. 2022 40,3 M kg 2023 39,7 M kg 2024 43,8 M kg 2025 58,9 M kg ★ 2026 ● 14,8 M kg*

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La paradoja: récords exportadores con productores arruinados La pregunta que surge naturalmente es: si hay récords de exportación y el consumo interno se sostiene, ¿de dónde sale esa yerba si la cosecha cae? La respuesta está en los depósitos. Los grandes molinos compraron durante 2024, al precio más bajo del período reciente, volúmenes extraordinarios. Esa yerba, correctamente almacenada, puede conservarse años. Lo que exportan hoy no es la hoja de esta cosecha: es el producto acumulado, adquirido barato, vendido caro. Es por eso que, una cooperativa con capacidad de secado propio, puede resistir mejor almacenando parte de su producción o agregando valor. El verdadero damnificado del poder de espera de los molinos es el productor familiar sin espalda financiera, que no tiene dónde guardar la hoja ni puede darse el lujo de no vender. La desregulación, al eliminar el precio mínimo, quizás no creó la crisis de sobrestock, pero sí expuso sin ningún tipo de amortiguación a este eslabón más frágil, acelerando su potencial desaparición. Entendamos algo, la demanda externa no es solo una válvula de escape para el sobrestock, sino un incentivo adicional para que los molinos retengan materia prima. Con nuevos mercados como el chino abriéndose y una tendencia global favorable al mate, asegurarse volúmenes de hoja verde a bajo costo hoy es también una apuesta estratégica a futuro. El molino no solo especula con vender caro lo que compró barato; especula con que necesitará esa yerba para abastecer contratos de exportación a largo plazo. Esto rigidiza aún más su posición negociadora frente al productor. 58,9 M kg exportados Récord histórico 2025

+32,2% vs 2024 324,8 M kg totales Salida molino 2025

+7,3% vs 2024 53% más deuda Endeudamiento industria

yerbatera en 2025 −7% consumo interno Caída vs pico 2023

bajo gestión Milei El cuadro que emerge es perturbador: los molinos venden más que nunca al exterior, su deuda crece un 53%, y aun así mantienen el precio de la materia prima por debajo del costo. No es irracionalidad: es estrategia. Mientras el stock dure, no hay incentivo para pagar más. Hay otro dato que el propio INYM reconoció: el récord de consumo de 2023 fue en buena parte artificial. Otros lo describen textualmente como la ficción del "plan platita": el efecto Massa, que en plena campaña electoral expandió el gasto social y generó un fenómeno de sobrecompra minorista. Familias, mayoristas e hipermercados llenaron depósitos para anticiparse a la inflación. Ese record no era consumo real: era stockeo por miedo a la inflación. Yerba mate a salida de molino — mercado interno Comparativo enero-abril. Total en millones de kg. Fuente: INYM Abril 2026. 2022 90,2 M kg 2023 93,3 M kg ★ 2024 76,9 M kg 2025 91,0 M kg 2026 ● 89,6 M kg En 2026, la gente compra lo que consume. Sin inflación desbocada, nadie stockea. El consumo per cápita real se sostiene, pero sin ese factor multiplicador artificial que hinchó los números de 2023.

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El mercado manda: el medio kilo sigue siendo rey Un dato que los informes del INYM reproducen con notable consistencia: la participación de los distintos formatos en góndola no cambia. El envase de medio kilo concentró el 55,64% de las salidas de molino en abril de 2026, seguido por el de un kilo con 38,28%. Entre ambos representan el 93,9% del mercado. Participación por formato — abril 2026 Salidas de molino al mercado interno. Fuente: INYM. 93.9% ½ kg + 1 kg ½ kg 55.64% 1 kg 38.28% 2 kg 1.74% Sin estampilla + otros 3.67% ¼ kg 0.66% La estabilidad de estos porcentajes, año tras año, desmiente otro mito: que el consumidor argentino cambió sus hábitos de manera estructural. Lo que cambió es la frecuencia de compra. Sin el efecto inflacionario que empujaba a stockearse, el consumidor compra más seguido y en menor cantidad. El hábito permanece; la distorsión, no.

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Lo que viene: cuando el stock se agote La cosecha de 2026 muestra una tendencia que el mercado debería leer con atención. En los primeros cuatro meses del año ingresaron 151,9 millones de kilos, un 13% menos que en 2025 y un 43% menos que en el pico de 2024. Los productores, cansados de vender a pérdida, están racionando la entrega o, en los casos más extremos, abandonando chacras. Los molinos lo saben. Por eso siguen acumulando mientras pueden, estirando su poder de negociación al máximo. Pero ese poder tiene fecha de vencimiento: cuando los depósitos se vacíen, la ecuación cambia de golpe. Cuando el stock no alcance, el precio de la hoja verde va a rebotar muy por encima del referencial. La pregunta es si quedarán productores pequeños para cobrarlo. — Análisis propio, validado por fuentes del sector Los indicios ya están presentes: el endeudamiento de las industrias yerbateras creció un 53% en 2025. Los grandes molinos no están financiando su posición con ganancias operativas: lo hacen con crédito. Eso es una señal de que el margen se estrecha también para ellos. La concentración del mercado avanza: las tres primeras marcas explican una porción "cada vez más significativa" de los 267 millones de kilos comercializados en 2025, mientras las cooperativas retroceden. Sin embargo, ese horizonte de normalización es incierto. Ningún informe público detalla el volumen exacto del stock total en molinos y depósitos. Las proyecciones más optimistas hablan de una absorción del excedente en 18 a 24 meses si las exportaciones siguen al alza y la cosecha se mantiene por debajo de la media. Las pesimistas extienden el "puente de stock" hasta fines de 2028. Para un productor que pierde dinero cada zafra, la diferencia entre 18 y 30 meses es la que separa resistir de fundirse. El mapa que emerge es el de una cadena que se va consolidando en pocos actores grandes. Si el productor familiar abandona, no vuelve. Las chacras llevan años en producción y el abandono significa décadas de pérdida. La crisis de precios no va a resolverse sola cuando se agote el sobrestock actual, porque hay una bomba de tiempo plantada en el suelo. Entre 2019 y 2024, la superficie yerbatera argentina pasó de 170.000 a 225.000 hectáreas, casi un tercio más en cinco años. Un informe precisa que solo en Misiones el incremento fue de 60.000 hectáreas entre 2016 y 2025, un 41,3% sobre el año base. Y lo más importante: una parte de esas plantaciones todavía no entró en producción. La yerba tarda cuatro o cinco años en dar su primera cosecha. Lo que se plantó en 2022 está llegando ahora. Lo que se plantó en 2024 llegará en 2028. La proyección que surge de esos números es inquietante: el sector podría estar frente a una capacidad productiva de hasta 1.500.000 toneladas de hoja verde anuales, contra un consumo interno más exportaciones que difícilmente supere el millón de toneladas. El sobrestock actual no es un accidente: es el anticipo de una sobreoferta estructural que nadie frenó a tiempo. La resolución 170 del INYM que limitaba las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor fue exactamente eso, un intento de frenar la inercia. Caputo la eliminó en abril de 2025. Hay otro factor: la carga fiscal. El pequeño productor que vende su hoja verde por debajo del costo de producción además paga Ingresos Brutos sobre esa transacción deficitaria, tasas al INYM, y accede al crédito a tasas nacionales que durante años fueron las más altas del mundo. No es solo que el precio no alcanza: es que el sistema tributario captura parte del poco ingreso que queda. Operar sobre esa variable es tan urgente como cualquier discusión sobre precios mínimos. De hecho la empresa más grande del sector yerbatero argentino no es una multinacional ni un grupo económico concentrado. Es una cooperativa. La Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, con su marca Playadito, desplazó a Taragüí del liderazgo en 2017 y hoy comercializa más de 40 millones de kilos anuales, exportando a más de 18 países. El dato importa porque desmiente el relato simplista de "productores vs. grandes empresas". Pero tiene un matiz territorial que no puede ignorarse: Liebig es correntina. Misiones aporta el 90% de los productores primarios del país; Corrientes concentra las dos marcas líderes. Que el número uno sea una cooperativa no resuelve esa asimetría, en todo caso, la vuelve más difícil de ver.

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El dato nuevo: China y la globalización del mate En enero de 2026, la Cooperativa Indumar de Dos de Mayo realizó el primer despacho de yerba mate argentina a China: un container de yerba despalada a granel en bolsas de 22 kilos, para ser comercializada bajo una marca local. La cooperativa que opera en la misma zona de influencia de estos medios, acaba de abrir un mercado de más de mil millones de potenciales consumidores. La noticia es significativa también por lo que implica sobre la infraestructura: la misma cooperativa avanza en nuevas líneas de secado para procesar hasta 500.000 kilos de hoja verde diarios, e instaló 1.100 paneles solares para reducir costos energéticos. El mercado externo es hoy el principal oxígeno del sector. Las exportaciones récord de 2025 absorbieron parte del excedente y dieron margen de maniobra. El Mundial 2026, con Messi como embajador global del ritual del mate, es una oportunidad de promoción que la industria ya está aprovechando. Pero ninguna de esas noticias llega al productor primario mientras el sobrestock dure.

El veredicto: el problema estaba construido antes de Milei La desregulación de diciembre de 2023 no creó la crisis del sector yerbatero. La encontró servida. El sobrestock que hoy ahoga al productor es el resultado de años de intervención desordenada, compras estatales sin control, una cosecha 2024 excepcional que respondió a señales falsas, y una industria que aprendió a acumular cuando el precio está bajo. Lo que hizo el DNU 70/2023 fue eliminar el único mecanismo que forzaba a la industria a pagar un precio mínimo. Sin ese piso, el poder de negociación pasó completamente a los molinos. El resultado no es libre mercado: es mercado cautivo. El productor no puede elegir no vender. El molino sí puede elegir no comprar. La solución no está en restituir precios mínimos que generaron las distorsiones de las que venimos saliendo. Está en políticas activas de apertura de mercados externos, subsidios temporales al flete para exportación, y algún mecanismo de contingencia que permita a los productores pequeños no abandonar sus chacras mientras el stock del sistema se normaliza. Los datos de 2026 muestran que la corrección está en marcha: la cosecha cae, las exportaciones absorben el excedente, y el consumo interno real —sin la distorsión inflacionaria— se sostiene. El precio va a subir. La pregunta es quién va a estar para cobrarlo.

DO Daniel Orloff Director Periodístico — Misiones Informa / San Vicente Informa

Proyecto periodístico independiente · Misiones, Argentina · Mayo 2026