Dos Vehículos Secuestrados por Presuntas Adulteraciones en San Vicente

Efectivos policiales de San Vicente secuestraron una camioneta tras detectar irregularidades en la numeración del chasis durante una verificación técnica. El primer procedimiento se realizó ayer el 27 de mayo por la mañana, cuando el rodado fue presentado para control. Según informaron, se observaron indicios de manipulación en la estructura, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y la documentación correspondiente. No registraba pedido de secuestro vigente en los sistemas consultados.









El segundo fue esta mañana de jueves, un automóvil fue retenido luego de constatarse una presunta adulteración en el chasis bajo modalidad de ensamble. El control se llevó a cabo en la misma ciudad, donde personal especializado realizó la verificación física del rodado. Al igual que en el caso anterior, no presentaba pedido de secuestro activo, pero igualmente se dispuso el secuestro del vehículo y la documentación para continuar con las actuaciones.



