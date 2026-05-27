Confesó el Crimen de la Adolescente que Metió en una Heladera en San Pedro y Acordó 23 años de Prisión

Nelson Osvaldo Winnik admitió haber asesinado a Estefanía Adriana Dos Santos, de 16 años, y acordó una condena de 23 años de prisión mediante un juicio abreviado, lo que le permitió evitar el debate oral previsto en el Tribunal Penal de Eldorado.









El hecho ocurrió en septiembre de 2023, cuando la adolescente fue hallada sin vida dentro de una heladera en un inquilinato, en San Pedro, ocho días después de su desaparición.





La causa había sido calificada inicialmente como homicidio agravado por femicidio y alevosía, delito que prevé prisión perpetua. Sin embargo, tras el acuerdo entre la defensa y el fiscal Federico Rodríguez, la imputación fue modificada a homicidio simple, lo que derivó en una pena menor.





El acuerdo deberá ser homologado por el juez Atilio León. De aprobarse, el acusado continuará detenido hasta el año 2046, teniendo en cuenta que permanece con prisión preventiva desde 2023.





La investigación se inició a partir de la denuncia de vecinos, quienes alertaron por un fuerte olor en la vivienda. Al ingresar, los efectivos encontraron el cuerpo de la joven envuelto en sábanas y una frazada, atado con cables y oculto dentro de una heladera sin estantes, cuya puerta estaba sellada con cinta.





Los peritajes determinaron que la víctima presentaba 13 heridas punzocortantes. Debido al estado de descomposición, no se pudo establecer si existió abuso sexual. También se confirmó que el acusado convivió con el cuerpo durante al menos cinco días.





Tras el hallazgo, se desplegó un operativo que culminó con la detención de Winnik en San José, donde fue encontrado oculto en una zona de malezas cercana a la vivienda de su madre. En su poder tenía el DNI, el celular y la tarjeta de débito de la adolescente.





Según la reconstrucción, la joven había desaparecido el 8 de septiembre de 2023, luego de viajar con su madre al centro de San Pedro. Tras una discusión, se retiró del lugar y no regresó a su casa, en la colonia San Juan Bosco.





La identidad del cuerpo fue confirmada por pertenencias y características físicas, entre ellas una tobillera, un anillo y una cicatriz en una mano.





Familiares de la víctima señalaron que la adolescente no conocía al acusado y plantearon que pudo haber sido llevada mediante engaños.





Winnik, oriundo de San José, residía desde hacía algunos meses en el inquilinato, donde realizaba trabajos ocasionales y mantenía escaso vínculo con vecinos.





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