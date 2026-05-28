Cayó “Tata” en El Soberbio: lo Detuvieron por Incendios y Ataques a Tiros en Propiedades de Coleco

Dos hombres de 23 y 26 años fueron detenidos en El Soberbio, acusados de una serie de ataques armados, incendios intencionales y amenazas contra propiedades de un empresario local. El procedimiento se concretó tras varias semanas de investigación con vigilancia encubierta.









Los sospechosos, uno de ellos conocido como “Tata”, fueron interceptados el miércoles cerca de las 18 horas frente a una funeraria que había sido blanco de los ataques. Se movilizaban en un Peugeot 207 y, al momento de la detención, los policías observaron dentro del vehículo teléfonos celulares y un arma de fuego.









Por orden judicial, se realizó la requisa del automóvil y se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada, municiones y dos celulares. La causa investiga hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y abril de este año, que incluyen incendios de vehículos, disparos contra un comercio y el incendio de una vivienda.





Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de daño por arma de fuego, incendio y robo calificado, mientras continúa la investigación para determinar si están vinculados a otros episodios en la localidad.