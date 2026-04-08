Lo Detuvieron Cuando Robaba una Bomba de Agua en San Vicente

Un hombre de 26 años fue detenido este miércoles por la tarde en San Vicente, tras ser sorprendido en pleno robo.









El hecho ocurrió alrededor de las 17:50, cuando una mujer de 56 años denunció la sustracción de una bomba sumergible de su vivienda, en el Barrio Malvinas.









Tras el aviso, efectivos de la División Comando Radioeléctrico realizaron un operativo en la zona y ubicaron al sospechoso en inmediaciones de las calles Roca y Mora.





El hombre fue aprehendido en el lugar y tenía en su poder el elemento denunciado como robado.





La bomba de agua fue secuestrada y el detenido trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.