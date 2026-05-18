Moto Delibery Cayó con Cigarrillos de Contrabando en San Vicente

Un hombre de 45 años fue demorado este lunes al mediodía en San Vicente, tras ser interceptado mientras transportaba cigarrillos extranjeros sin documentación aduanera.









El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial 221, a la altura de Picada Ki Renz, donde efectivos policiales detectaron al sospechoso que circulaba en una motocicleta utilizada para delivery.





Durante el control, los uniformados secuestraron 40 cartones de cigarrillos marca Eight, equivalentes a 400 cajetillas, todas de origen extranjero y sin aval aduanero. También fue incautado el rodado, una Motomel Skua de 150 cilindradas.





Según estimaciones, la mercadería tiene un valor de más de 875 mil pesos, mientras que la motocicleta ronda los 3 millones, superando en total los 3,8 millones de pesos.





Intervienen en la causa el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal de Oberá, en el marco de una investigación por infracción al Código Aduanero. El involucrado fue notificado y quedó en libertad, supeditado a la causa.