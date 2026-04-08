San Pedro: Detuvieron a un Prófugo por Abuso Sexual y Resguardaron a Cuatro Menores

Un hombre de 55 años fue detenido en una zona rural de Tobuna, San Pedro, en el marco de una causa por delito contra la integridad sexual. Sobre el implicado pesaba un pedido de captura vigente.









El procedimiento se realizó en la tarde del martes, a varios kilómetros de la Ruta Nacional 14, donde efectivos de la Unidad Regional XIV llevaron adelante un rastrillaje en una zona de monte. Tras recorridas a pie y entrevistas con vecinos, los uniformados lograron ubicar al sospechoso, quien intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros.





Según se informó, el hombre estaba siendo buscado desde el 5 de abril, a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Segunda de Paraíso.





Durante el operativo, también se dispuso el resguardo de cuatro menores de entre 6 y 17 años que se encontraban bajo su cuidado. Por orden judicial, fueron puestos bajo la guarda de un familiar.





El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones.