Detuvieron a “Farinha” sobre la Ruta Costera 2 por Amenazas de Muerte en El Soberbio

Un hombre de 30 años, conocido como “Farinha”, fue detenido este miércoles por la tarde en El Soberbio, en el marco de una causa por amenazas de muerte.









El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 17, tras tareas de búsqueda en la zona de Picada Capivara.





La detención fue concretada por efectivos de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional VIII, luego de una denuncia radicada días atrás por un hombre de 31 años, quien señaló al implicado como autor de amenazas.





El sospechoso, identificado como Alejandro Daniel K., tenía pedido de captura vigente y fue interceptado en la vía pública sin posibilidad de fuga.





Tras su detención, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa.