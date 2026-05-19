Detuvieron a Prófugo por Robo Armado en San Vicente

Un hombre de 36 años fue detenido en la tarde del lunes en San Vicente, acusado de estar prófugo en una causa por robo calificado con uso de arma.









El procedimiento se realizó en Picada Maderil, donde efectivos de la Unidad Regional VIII ubicaron a Sergio O., quien era buscado por un hecho ocurrido el 6 de junio de 2025 en el barrio Hospital de El Soberbio.





Según la denuncia, tres hombres encapuchados ingresaron armados a la vivienda de una pareja de 52 y 45 años, los agredieron físicamente y se llevaron dinero en efectivo, entre dólares y reales.





Tras tareas de investigación, el sospechoso fue localizado en el barrio Samaritano, en San Vicente, y quedó detenido.





El hombre fue trasladado a sede policial y permanece a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.