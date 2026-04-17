Violenta Discusión Familiar en El Soberbio: un Herido y dos Detenidos

Un hombre de 55 años resultó herido con un arma blanca y fue derivado a un centro de mayor complejidad, tras un episodio ocurrido este viernes alrededor de las 14 horas en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 13, kilómetro 37, en El Soberbio.









Según se informó, una reunión familiar en la que se consumían bebidas alcohólicas derivó en una discusión entre tres integrantes. En ese contexto, la víctima sufrió una lesión cortante en la zona del abdomen y región lumbar.





El hombre fue trasladado en primera instancia al hospital local, donde se constató que presentaba signos vitales normales y aliento etílico positivo, y luego fue derivado a San Vicente para una mejor atención.





En el lugar, la Policía detuvo a un hombre de 52 años y a otro de 45, hermano y sobrino del herido, quienes no presentaban lesiones, pero también habían consumido alcohol.





Ambos quedaron alojados en sede policial, a disposición de la Justicia.