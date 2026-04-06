Esclarecen Robos a Comercios y Demoran a un Adolescente en San Vicente

La Policía avanzó en la investigación de tres hechos delictivos ocurridos en San Vicente y demoró a un adolescente de 16 años señalado como presunto autor.









Los casos incluyen dos robos a comercios y una tentativa en un edificio público. El primero fue denunciado por la propietaria de un local de celulares sobre avenida Libertador, donde sustrajeron un teléfono y dinero en efectivo. El segundo hecho ocurrió en otro comercio de la misma avenida, donde robaron dinero tras ingresar al lugar.





Además, se investigó un intento de robo en un edificio ubicado sobre calle Leandro N. Alem, donde un hombre ingresó por un ventiluz, aunque no logró llevarse elementos.





A partir del análisis de cámaras de seguridad de los locales y viviendas cercanas, los investigadores lograron identificar al sospechoso, un menor de 16 años domiciliado en barrio Las Quintas.





El adolescente fue demorado y trasladado a la comisaría, acompañado por su madre, quedando a disposición de la Justicia. La Policía continúa con las tareas para recuperar los elementos sustraídos.