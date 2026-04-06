Choque en San Vicente y Retención por Alcoholemia

El siniestro se registró en la mañana del sábado sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente.









Por causas que se investigan, colisionaron un Renault Logan conducido por una mujer de 27 años y una Peugeot Partner guiada por otra conductora de 32, quien viajaba acompañada por una mujer de 56 años.





Como consecuencia del impacto, no se registraron personas lesionadas.





Tras el hecho, a la conductora del Renault se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó 0,896 gramos de alcohol por litro de sangre. Por este motivo, se labró el acta correspondiente y el vehículo fue retenido en el marco de la Ley Nacional de Tránsito.