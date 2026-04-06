Detuvieron a “Cafú” y Recuperaron una Bicicleta Robada en San Vicente

Un hombre de 30 años, conocido como “Cafú”, fue detenido este lunes por la noche en la localidad de San Vicente, acusado de robar una bicicleta.









El procedimiento se realizó cerca de las 20:30, tras la denuncia de un joven de 27 años por la sustracción de una bicicleta marca Nordic, rodado 29, de color negro con detalles rojos, ocurrida el día anterior.





A partir de la investigación, efectivos policiales ubicaron el rodado en el barrio San Miguel, donde procedieron al secuestro de la bicicleta y a la detención del sospechoso, identificado como Adrián A.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que la Policía continúa con las averiguaciones para establecer si estaría vinculado a otros hechos delictivos en la zona.