Escapaban en moto haciendo “willy”, chocaron un control y terminaron detenidos en San Pedro.









Una pareja fue detenida tras intentar evadir un control policial mientras realizaban maniobras peligrosas con una motocicleta en la terminal de ómnibus de San Pedro.





El hecho ocurrió el jueves 2 de abril, cerca de las 20:30, durante un operativo de prevención llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIV.





Según informaron, los policías detectaron una moto de 150 cilindradas con escape modificado, cuyos ocupantes circulaban haciendo “willy” y generando fuertes contraexplosiones, lo que ponía en riesgo a terceros.





Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó escapar realizando maniobras temerarias e incluso embistiendo el control.





A pocos metros, ambos fueron interceptados.





Durante el procedimiento, la acompañante, una joven de 21 años identificada como Eliana D., intentó agredir a los efectivos, mientras que el conductor, Miguel M., de 25 años, también ofreció resistencia.





Los dos fueron reducidos y detenidos en el lugar. La motocicleta fue secuestrada y quedaron a disposición de la Justicia.