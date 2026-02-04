Choque sobre Ruta 14: un Hombre Lesionado en San Vicente

Un siniestro vial entre dos camionetas dejó un hombre lesionado este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 14, kilómetro 994, San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 9:35, cuando una Toyota Hilux conducida por un hombre de 50 años, acompañado por tres personas, colisionó con otra Toyota Hilux guiada por un conductor de 70.









Como consecuencia del impacto, el conductor del primer vehículo sufrió lesiones y fue asistido en el lugar, quedando a evaluación médica.





En tanto, los acompañantes (de 18, 20 y 59 años) y el otro conductor resultaron ilesos.





En el lugar trabajó la Policía, que realizó las pericias para establecer cómo se produjo el choque.