Incendio en San Pedro: una Falla Eléctrica en una Ducha Dañó una Vivienda

En San Pedro, una vivienda del barrio Cristo Resucitado se incendió este jueves y sufrió daños materiales.









El hecho fue alertado a la Comisaría Primera, que intervino junto a Bomberos Voluntarios. Al llegar, los equipos constataron que el fuego afectaba una casa de madera con partes de mampostería.





La propietaria, una mujer de 65 años, indicó que previamente había percibido olor a cable quemado proveniente de una ducha eléctrica, lo que sería el origen del incendio.





Tras varios minutos de trabajo, las llamas fueron controladas y no se registraron personas lesionadas. Solo hubo daños en el inmueble.