Choque Fatal en la Ruta 14: un Muerto, un Menor Grave y un Conductor Alcoholizado Detenido en San Pedro

Un siniestro vial se registró cerca de las 04:40 sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 1040, en San Pedro. El choque involucró a una camioneta y una motocicleta, con saldo de un hombre fallecido y un menor con lesiones graves.









La víctima fatal fue identificada como José Hilario Ferreyra, de 55 años, quien murió en el lugar a raíz de múltiples fracturas, traumatismo de cráneo y tórax cerrado.





El otro ocupante de la motocicleta, un adolescente de 14 años, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Samic de Eldorado, con fracturas en la muñeca y la pierna izquierda.





La camioneta, una Chevrolet Montana, era conducida por un joven de 27 años, acompañado por una menor de 17. Tras el hecho, el test de alcoholemia al conductor arrojó 0,33 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia.





En el lugar trabajó personal policial y peritos, que realizaron las tareas para establecer las causas del siniestro. Ambos vehículos fueron secuestrados. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares.