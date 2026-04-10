Prefectura Naval Secuestró más de 2.050 Cartones de Cigarrillos de Contrabando en El Soberbio

En un operativo fronterizo realizado el jueves por la noche en Colonia Paraíso, personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento de cigarrillos brasileños valuado en más de 44 millones de pesos. El procedimiento terminó sin detenciones, ya que el principal sospechoso escapó a bordo de un vehículo tras ser sorprendido trasladando la mercadería ilegal.









Todo comenzó cuando efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura recibieron información confiable sobre un posible acopio de contrabando en una vivienda ubicada en el kilómetro 1.141,5 del río Uruguay, sobre la frontera con Brasil. Al llegar al lugar en un patrullaje pedestre, los uniformados observaron a un hombre que cargaba cajas desde el interior de la casa hacia un vehículo estacionado afuera.









“¡Alto, Prefectura!”, gritaron los efectivos. Sin embargo, el individuo subió rápidamente al rodado y huyó a toda velocidad, abandonando parte de la carga en el sitio. Se inició de inmediato un rastrillaje por la zona, pero no se logró su aprehensión.





En presencia de testigos, se procedió a abrir los bultos abandonados. Dentro se constataron cajas de cigarrillos de industria brasileña sin ningún tipo de documentación aduanera, lo que confirmó el carácter ilícito de la mercadería.





La Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la doctora Viviana Vallejos, intervino de inmediato. La magistrada ordenó el secuestro formal del cargamento, la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para realizar el aforo oficial y la ejecución de un allanamiento en la vivienda.





Durante el registro domiciliario se hallaron 37 cajas adicionales en el interior del inmueble. Sumadas a las abandonadas afuera, el total ascendió a 41 cajas, equivalentes a 2.050 cartones de cigarrillos. El valor total del decomiso, según el aforo de ARCA, supera los 44 millones de pesos.





La mercadería ingresada ilegalmente desde Brasil quedó secuestrada y el caso quedó en manos de la Justicia Federal. Hasta el momento no se informó si el sospechoso fue identificado ni si hay otras personas involucradas.



