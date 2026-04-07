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Despiste de Camioneta en Ruta 13 Dejó dos Hombres Lesionados

El siniestro vial se registró este mediodía, cerca de las 12:45, sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 27, en San Vicente.



Por causas que se investigan, una camioneta Chevrolet S10 perdió el control y despistó sobre la cinta asfáltica. El vehículo era conducido por César Emanuel D., de 30 años, domiciliado en barrio Esperanza, quien iba acompañado por Emiliano D., de 19, con domicilio en barrio San Ramón.


Como consecuencia del hecho, ambos ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos en el lugar.





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