Allanamiento en San Vicente: Recuperan Herramientas Robadas y Secuestran Armas, Droga y Dinero

El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles en el barrio San Roque, en San Vicente, por orden del Juzgado de Instrucción N° 3.









La intervención se inició tras la denuncia de una mujer de 50 años, del barrio Lapachos, quien había sufrido el robo de una caja de herramientas. En el lugar, los efectivos recuperaron los elementos sustraídos y detuvieron a un hombre de 45 años, vinculado a la causa por hurto.









Durante la requisa, también se secuestró una escopeta sin numeración visible, un revólver calibre 32 y cartuchos de distintos calibres. Por este hallazgo, se inició una causa paralela por tenencia ilegal de armas, en la que el mismo implicado continuó detenido.









Además, en otro sector de la vivienda, los investigadores encontraron 31 gramos de cocaína distribuidos en 20 envoltorios, junto a 1.348.000 pesos y 25 reales.









Tras la intervención de la Justicia Federal, se dispuso el secuestro de la droga y el dinero. El involucrado fue notificado de la causa federal y quedó en libertad supeditada.