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Despiste y Vuelco en Dos de Mayo: un Hombre Resultó con Lesiones

Un hombre de 66 años sufrió lesiones tras el despiste y vuelco de una camioneta sobre la Ruta Provincial 11, en Dos de Mayo.



El siniestro se registró este domingo cerca de las 5 de la mañana, a la altura del kilómetro 6, cuando una Toyota Hilux conducida por Héctor L. se salió de la calzada y terminó volcando por causas que se investigan.


El conductor fue trasladado al hospital local, donde fue asistido y posteriormente dado de alta. Según se informó, el test de alcoholemia dio resultado negativo.


En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

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