Cabaña Incendiada en El Soberbio: otro Hecho en la Seguidilla que Involucra Propiedades de Coleco Krysvzuk

Una cabaña fue consumida por completo por un incendio registrado durante la madrugada del sábado en El Soberbio, en un nuevo episodio dentro de la serie de hechos que se vienen registrando en propiedades del ex intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk.









El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 sobre la Ruta Provincial N.º 2, kilómetro 2, en el complejo Cabañas Tío Coleco. Un vecino alertó a los Bomberos Voluntarios, lo que motivó la salida de dos dotaciones que, al arribar, constataron que el fuego se encontraba declarado.





Las llamas afectaron una vivienda de aproximadamente 10 por 6 metros, construida en mampostería y madera, que fue destruida en su totalidad junto a muebles y otros elementos en su interior.





El lugar se encontraba deshabitado y no se registraron personas lesionadas. Tras controlar el incendio, los equipos realizaron tareas de verificación y el predio quedó bajo resguardo de las autoridades.





Intervino Bomberos Voluntarios y personal policial de la Comisaría Primera y bomberos voluntarios de la localidad. Se investigan las causas del foco ígneo. No hubo heridos.





Este hecho se suma a los incendios y al reciente ataque a tiros registrados en los últimos meses en bienes vinculados al ex jefe comunal, todos actualmente bajo investigación.