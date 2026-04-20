Corte de Ruta 14 en Dos de Mayo por Reclamo Yerbatero

Este lunes, tareferos y productores yerbateros realizan un corte sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso a Dos de Mayo, en reclamo de un precio de referencia para la materia prima.









La medida se inició durante la mañana y se mantenía al mediodía, con interrupciones parciales del tránsito: la circulación se libera cada 15 minutos.





El reclamo se da en el inicio de la zafra gruesa, ante la falta de definiciones sobre valores para la hoja verde.





Desde el sector indicaron la ausencia de respuestas y remarcaron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate no logró fijar precios de referencia.





También se informó que estaba previsto un acampe en la plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno en Posadas, como parte de las medidas acordadas días atrás, sin confirmación sobre su realización.