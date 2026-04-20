Tragedia en Dos de Mayo: una Mujer Murió en el Incendio Total de su Vivienda

Una mujer falleció tras el incendio de su casa en el barrio Bernardino Rivadavia, en la localidad de Dos de Mayo.









El hecho ocurrió este lunes cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando Bomberos Voluntarios fueron alertados por un foco ígneo en una vivienda.





Al lugae también llegaron efectivos policiales quienes constataron que el fuego había consumido por completo una casa de madera de unos 7 por 8 metros, con techo de chapas.





Luego de sofocar las llamas y realizar las tareas de enfriamiento, en el interior hallaron un cuerpo calcinado que sería el de la propietaria, identificada como Gladys Isabel Wink, de 47 años, quien vivía sola.





En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Dos de Mayo, efectivos de la comisaría local y personal de Policía Científica. Se realizan pericias para establecer el origen del incendio y se dispuso la autopsia para confirmar la identidad. Interviene la Justicia.