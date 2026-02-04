Chocó a un Adolescente, Dijo que no lo Vio y Escapó: fue Detenido Horas Después en San Pedro

Un motociclista de 17 años resultó con lesiones múltiples tras un siniestro vial ocurrido en Avenida Araucaria, Barrio 10 de Noviembre, en San Pedro.









El hecho se registró ayer cerca de las 20 horas. El conductor involucrado se dio a la fuga, pero fue localizado y demorado horas más tarde.





El procedimiento se concretó este jueves a las 02:40, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico detectaron un automóvil Ford Fiesta con daños recientes compatibles con el choque. El vehículo era conducido por un hombre de 62 años, identificado como Ramón M., quien reconoció haber participado del hecho.









Según declaró, no vio al motociclista y decidió retirarse del lugar por temor.





El hombre fue demorado y trasladado a sede policial junto al rodado. Se le realizó el test de alcoholemia, que dio negativo.





El vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.