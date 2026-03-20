Hallaron con Vida a un Hombre tras Intensa Búsqueda en Zona de Monte

Un hombre de 54 años, integrante de una comunidad indígena guaraní, fue encontrado con vida luego de varios días de búsqueda en una zona de monte.









El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves, cuando efectivos de la Unidad Regional VIII lograron ubicarlo en el paraje conocido como Aldea Vieja, a unos 15 kilómetros de la comunidad Tarumá Poty.





La búsqueda se había iniciado tras una denuncia radicada el martes por el Director de Asuntos Guaraníes municipal, quien informó que el hombre no había regresado a su hogar desde días anteriores.









A partir de ese momento, se desplegó un operativo con rastrillajes en monte cerrado, senderos, chacras y picadas, con participación de efectivos policiales y colaboradores civiles.





Finalmente, el hombre fue hallado desorientado pero con vida. Fue asistido en el lugar y trasladado junto a su esposa, de 51 años, al hospital de San Vicente, donde permanece internado en observación.