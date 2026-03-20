Choque en la Ruta 14 Dejó un Joven Lesionado en San Pedro

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró este viernes 20 de marzo, cerca de las 10:30, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1033, en la localidad de Paraíso, San Pedro.









Por causas que se investigan, un Peugeot 408 conducido por un hombre de 47 años colisionó con una motocicleta Yamaha YBR 125, al mando de un joven de 21.





A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración. Fue asistido en el lugar y luego trasladado en ambulancia al hospital local, donde se aguarda el parte médico.









En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de salud, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.