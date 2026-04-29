Choque sobre Ruta 14 dejó dos Heridos en San Pedro

Dos personas resultaron lesionadas este martes por la tarde tras un choque entre una camioneta y una motocicleta en San Pedro.









El siniestro ocurrió cerca de las 19 horas en el kilómetro 1051 de la Ruta Nacional 14, donde colisionaron una Ford F100 y una moto Corven Triax 150.





Los ocupantes del rodado menor fueron trasladados inicialmente al hospital local y luego derivados al Hospital Samic de Eldorado. Una mujer sufrió fractura en una rodilla, mientras que el conductor de la moto presentó politraumatismos leves.





Trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar las causas del hecho.



