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Choque sobre Ruta 14 dejó dos Heridos en San Pedro

Dos personas resultaron lesionadas este martes por la tarde tras un choque entre una camioneta y una motocicleta en San Pedro.



El siniestro ocurrió cerca de las 19 horas en el kilómetro 1051 de la Ruta Nacional 14, donde colisionaron una Ford F100 y una moto Corven Triax 150.


Los ocupantes del rodado menor fueron trasladados inicialmente al hospital local y luego derivados al Hospital Samic de Eldorado. Una mujer sufrió fractura en una rodilla, mientras que el conductor de la moto presentó politraumatismos leves.


Trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar las causas del hecho.



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