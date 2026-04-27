Mataron a un Hombre a Tiros tras una Discusión por una Deuda en San Pedro

Un hombre de 50 años fue asesinado a tiros este lunes por la tarde en el barrio 29 de Junio, en la localidad de San Pedro, y por el hecho hay un detenido.









La víctima fue identificada como Daniel Kaiser, alias “Negro”, quien resultó herido de varios disparos tras una discusión ocurrida dentro de una vivienda, presuntamente por una deuda.





El hecho se registró cerca de las 16 horas. Al llegar al lugar, efectivos policiales hallaron al hombre tendido con múltiples heridas de arma de fuego. Fue trasladado al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.





En el marco de la investigación, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y detuvieron a un hombre de 46 años, señalado como el presunto autor del ataque.









De acuerdo con las primeras averiguaciones, el crimen se habría desencadenado por un conflicto vinculado a una deuda. La Justicia continúa con la investigación para esclarecer el caso.