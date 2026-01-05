Día del Trabajador sin Descanso: Intensa Jornada para Bomberos de San Vicente

Los Bomberos Voluntarios de San Vicente no pudieron celebrar con el tradicional asado del Día del Trabajador. Recién regresan a sus hogares tras una jornada marcada por múltiples intervenciones.









A las 6 de la mañana, una ambulancia acudió a una vivienda sobre calle Facundo Quiroga para asistir a una mujer con problemas de salud, quien fue trasladada al hospital local.





A las 9:10, en avenida Constitución, frente a un supermercado, se registró un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta. El conductor del rodado menor resultó lesionado y fue derivado al nosocomio.





Alrededor de las 12:15, en colonia Guiray, otro choque entre un auto y una moto dejó herido al motociclista, que también fue trasladado por bomberos.





Cinco minutos después, a las 12:20, se desató un incendio en una industria de chips sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 981. En el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos.





Finalmente, a las 14:00, sobre la misma ruta, kilómetro 975, un hombre que conducía su vehículo sufrió una descompensación. Fue asistido y trasladado al centro de salud por la ambulancia de bomberos.





Así transcurrió el Día del Trabajador para el cuerpo activo, sin pausas y con intervenciones desde la madrugada hasta la tarde.