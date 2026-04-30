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Choque entre Camión y auto en San Vicente: un Herido quedó en Observación

Un siniestro vial se registró el martes a las 21:30 horas sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 5, en San Vicente. El hecho involucró a un camión Mercedes Benz, conducido por Jairo K., de 34 años, y un automóvil Citroën C4, al mando de Alfredo Nolasco, de 65.




El conductor del camión resultó ileso, mientras que el automovilista sufrió politraumatismos y un corte en la región frontal del cráneo. Fue trasladado al hospital local, donde permanece en observación, con un tiempo estimado de recuperación de 10 días por traumatismo encéfalo craneano.

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