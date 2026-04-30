Incendio Destruyó una Vivienda en San Vicente: no hubo Heridos

Un incendio consumió por completo una casa en el barrio Progreso, en San Vicente, durante la noche del miércoles. El hecho se registró cerca de las 23 horas, cuando una vivienda de madera de unos 7 por 7 metros, con techo de zinc, fue alcanzada por el fuego y las llamas se propagaron rápidamente.









En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Vicente junto a efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII, quienes lograron controlar el foco ígneo y evitar que se extendiera a casas cercanas. No se reportaron personas heridas y, según las primeras averiguaciones, el origen del incendio sería un cortocircuito eléctrico.