Dos Hermanos Graves tras Choque entre Moto y Camioneta en El Soberbio

Dos hermanos de 19 y 16 años resultaron gravemente heridos tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 2, en El Soberbio.









El hecho se registró el lunes cerca de las 18, a la altura del kilómetro 9, donde una motocicleta Motomel 150 cilindradas chocó contra una camioneta Ford F-100.





Los jóvenes que iban en la moto fueron asistidos y trasladados al hospital local. Según el parte médico, el conductor sufrió pérdida de conocimiento y fracturas en una mano y una pierna. En tanto, el acompañante presentó una herida en el pecho, fracturas dentales y también pérdida de conocimiento.





Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron derivados al Hospital de Área Nivel III de San Vicente.





El conductor de la camioneta, de 68 años, no sufrió lesiones. Por orden judicial, fue notificado en la causa y secuestraron los vehículos involucrados. Las causas del choque son materia de investigación.