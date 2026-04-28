Motociclista en Terapia Intensiva tras Choque sobre la Ruta 14 en San Vicente

Un motociclista de 42 años permanece en estado crítico tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente.









El hecho se registró el lunes cerca de las 22, a la altura del kilómetro 978, donde una motocicleta Zanella chocó contra un Volkswagen Gol Power, por causas que se investigan.





A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió traumatismo encéfalo craneano grave, lesiones faciales complejas y traumatismo de tórax. Fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital SAMIC de San Vicente.





El conductor del automóvil, de 35 años, resultó ileso y el test de alcoholemia dio negativo.













La Policía realizó pericias para determinar cómo se produjo el choque. Interviene la Comisaría Primera.