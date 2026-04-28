Detuvieron en Alem al ex Docente Denunciado por Grooming en El Soberbio

La Policía detuvo este mediodía en Leandro N. Alem a Emiliano Fleitas, ex docente de la Escuela 617 de El Soberbio, imputado en una causa por grooming.









La detención se concretó en el marco de la investigación iniciada tras las denuncias presentadas por padres de alumnos en septiembre de 2025. Fleitas se desempeñaba como maestro de séptimo grado “A” y había sido apartado de sus funciones cuando se conoció la causa.





El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad educativa, donde familias se movilizaron para exigir justicia y el avance del expediente.





Hasta este martes, el acusado permanecía con medidas restrictivas, pero este mediodía fue arrestado por disposición judicial.





Ahora se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre su situación procesal y las actuaciones de la fiscalía interviniente.