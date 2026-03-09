Buscan al Conductor de un Auto que Despistó y fue Hallado Abandonado en San Vicente

La Policía busca al conductor de un automóvil que despistó y fue encontrado sin ocupantes sobre la Ruta Provincial 221, a la altura del kilómetro 44, en la localidad de San Vicente.









El hecho fue reportado el 7 de marzo cerca de las 22:40, cuando se constató el despiste de un Volkswagen Gol que se encontraba abandonado en el lugar.





Posteriormente, los efectivos ubicaron al propietario del vehículo, un hombre de 34 años, quien manifestó que había prestado el rodado a otro hombre de 36 años.





Hasta el momento, el conductor no fue localizado y continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.