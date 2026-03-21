Disparos y Amenazas en El Soberbio: un Detenido y un Prófugo

Un hombre de 46 años fue detenido en El Soberbio, acusado de efectuar disparos contra una vivienda y amenazar de muerte a un vecino con una escopeta. La Policía busca a su hermano, quien permanece prófugo.









El primer hecho fue denunciado por un vecino de 47 años, quien señaló que los días 17 y 19 de marzo, dos hombres realizaron disparos hacia su casa, ubicada sobre la Ruta Provincial 15, en el paraje Barro Preto. No se registraron heridos ni daños materiales.





En un segundo caso, otro hombre de 36 años denunció que, en horas del mediodía del día anterior, fue amenazado de muerte por uno de los implicados, quien exhibió una escopeta.





Tras las denuncias, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda montaron un operativo que permitió la detención de uno de los acusados. Además, se secuestró una escopeta calibre 16 y una vaina servida, que serán sometidas a peritajes.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la búsqueda del segundo involucrado.