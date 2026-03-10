Amenazó con un Machete a vecinos, Atacó a un Policía y Terminó Detenido en San Pedro

Un hombre de 28 años fue detenido este martes por la tarde en el barrio Santa Rosa, en la localidad de San Pedro, luego de amenazar a vecinos con un machete y lesionar a un efectivo policial que intervino en el procedimiento.









El hecho ocurrió cerca de las 19 horas, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas en el marco de operativos de prevención de delitos y faltas contravencionales.





En ese momento, los policías fueron alertados sobre la presencia de un hombre que generaba desorden en la vía pública y portaba un machete, aparentemente bajo los efectos del alcohol.





Al llegar al lugar, los uniformados identificaron al implicado como Matías A. A., de 28 años, quien se mostró hostil y desobedeció las indicaciones policiales, además de lanzar amenazas de muerte contra los efectivos.





Durante la intervención, el hombre atacó con el arma blanca a uno de los policías y le provocó un corte superficial en la mano izquierda, lesión considerada leve y con un tiempo estimado de curación de siete días.





Finalmente, el agresor fue reducido y detenido. También se secuestró el machete utilizado en el hecho. El hombre quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.