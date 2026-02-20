Lluvias y Fuertes Vientos Provocaron Cortes de Luz y Caída de Postes en la Zona

En la tardecita del jueves se registraron lluvias y vientos intensos en varias localidades del Alto Uruguay.









En Dos de Mayo, se constató la caída de una chapa de zinc sobre un poste de energía eléctrica, en una vivienda ubicada sobre avenida Corrientes al 500. También se reportó corte del suministro eléctrico.









En El Soberbio, se informó interrupción del servicio de energía, sin otros daños hasta el momento.





En San Vicente, cayó un poste del tendido eléctrico a la altura del kilómetro 974 de la Ruta Nacional 14, lo que generó una obstrucción temporaria del tránsito. Además, se registra un corte sectorizado de energía eléctrica.



