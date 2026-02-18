Tres Personas Lesionadas tras Choque Entre Auto y Moto en El Soberbio

Un siniestro vial dejó tres personas lesionadas este lunes por la tarde sobre la Ruta Costera N° 2, a la altura del kilómetro 24, en sentido hacia El Soberbio.









Bomberos fueron alertados por la Policía sobre una colisión entre una motocicleta y un automóvil. Al llegar al lugar, los rescatistas asistieron a una mujer de 46 años que viajaba como acompañante en la moto. Presentaba una herida cortante en una pierna y múltiples escoriaciones. Fue trasladada al hospital local y luego derivada a un centro de mayor complejidad.





También resultó lesionado un niño de 4 años que iba en el mismo rodado. El menor sufrió escoriaciones leves y fue llevado al hospital para control médico.





La conductora de la motocicleta, una mujer domiciliada en Colonia Paraíso, sufrió lesiones y fue trasladada en un vehículo particular al hospital.





En tanto, el conductor del automóvil no presentó heridas. Los vehículos involucrados fueron un automóvil marca Volkswagen modelo Gol Trend y una motocicleta marca Motomel de 110 cilindradas.





La Policía trabajó en el lugar para preservar la escena y establecer las causas del hecho.