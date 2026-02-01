El Soberbio: un Incendio Intencional Destruyó una Vivienda y hay un Detenido

Anoche, cerca de las 23:15, una vivienda de madera fue consumida por el fuego en el paraje Cristal 2, en la localidad de El Soberbio. No se registraron personas lesionadas.





La casa, de unos 7 por 8 metros, con techo de zinc, pertenece a un hombre de 32 años. Según la denuncia, el incendio habría sido provocado de manera intencional tras conflictos previos con su sobrino.





Con datos aportados por vecinos y testimonios recogidos en el lugar, la Policía logró identificar al presunto autor y detuvo a un joven de 22 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Continúan las actuaciones judiciales.



