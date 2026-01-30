Acompañan a San Vicente Informa

El Soberbio: Mujer Murió en un Siniestro vial Sobre la Ruta Provincial 13

El hecho ocurrió este viernes por la mañana, a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Provincial 13, en El Soberbio.



Una motocicleta Yamaha 125, guiada por un adolescente de 14 años, que circulaba junto a su madre, fue impactada por una camioneta Toyota Hilux.


Como consecuencia del choque, la mujer, de 39 años, falleció en el lugar.


El menor resultó lesionado y fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba escoriaciones y una herida abierta en el tobillo izquierdo, con un tiempo estimado de curación de siete días.


El conductor de la camioneta y sus acompañantes no sufrieron lesiones.



Entradas antiguas

📰 NOTICIAS PROVINCIALES

Misiones Informa
Cargando noticias...
Ver más noticias en MisionesInforma.com.ar →

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026