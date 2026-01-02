Detuvieron al Presunto Autor del Incendio de una Vivienda en San Vicente

La Policía detuvo al presunto responsable del incendio intencional de una vivienda de madera ocurrido el pasado 26 de diciembre en el actual kilómetro 984 de la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente.









El hecho tuvo como damnificada a Mirta Soledad R., de 33 años, quien denunció que su ex concubino, Juan Esteban A., de 36, habría iniciado de manera intencional el fuego que destruyó su vivienda. Tras el episodio, la mujer también manifestó haber recibido reiteradas amenazas telefónicas por parte del acusado, quien permanecía prófugo.





En la fecha, el sospechoso fue aprehendido en inmediaciones del hospital local. Al momento de la detención, los efectivos policiales secuestraron en su poder un machete, un encendedor común y un encendedor tipo soplete, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.



