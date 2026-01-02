Una Joven Con Heridas Leves Tras Despistar con un Vehiculo en El Soberbio

Un automóvil protagonizó un despiste este martes 31 de diciembre, alrededor de las 00:45, sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 3, El Soberbio.









El siniestro involucró a un Renault Fluence conducido por una joven de 22 años, identificada como Tamara D.L., quien resultó con lesiones de carácter leve. Según el parte médico, presentó lesiones en la rodilla y eritema, con un tiempo probable de curación estimado entre 7 y 10 días. Tras ser asistida en el Hospital de San Vicente, fue dada de alta.





De acuerdo a la información oficial, la conductora presentaba aliento etílico al momento de la intervención. Por infracción a las normas de tránsito, el vehículo fue retenido.