Policías Asistieron un Parto de Urgencia en Plena Calle de Dos de Mayo

Un hecho cargado de tensión y emoción se vivió este martes en Dos de Mayo, cuando efectivos de la Comisaría de la Mujer asistieron a una joven de 20 años que entró en trabajo de parto en plena vía pública. Gracias a la rápida respuesta policial, la mujer dio a luz a una niña en buen estado de salud.
El episodio ocurrió cerca de las 14:50 sobre la calle Jorge Da Rosa. La joven pidió auxilio al advertir que el nacimiento era inminente y una patrulla acudió de inmediato. Al confirmar la urgencia, los agentes intervinieron para contener y acompañar a la madre durante el proceso.
La bebé nació en la misma calle, bajo resguardo de los uniformados, quienes brindaron la primera asistencia hasta que arribó personal de salud.
Tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas al hospital local, donde permanecen en observación y evolucionan de manera favorable.