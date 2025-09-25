Motociclista Lesionado tras Chocar Contra un Auto Estacionado en El Soberbio

Un siniestro vial se registró ayer miércoles a las 16:55, sobre la calle Mariano Moreno de la localidad de El Soberbio.
El hecho involucró a un hombre de 57 años, identificado como G. Alberto, quien conducía una motocicleta Jincheng 110 cc y colisionó contra un automóvil Peugeot 208 que se encontraba estacionado, propiedad de S. Gladis (45).
El motociclista sufrió escoriaciones y hematomas leves, por lo que fue atendido en el hospital local y dado de alta. La propietaria del vehículo no resultó lesionada.
Tras el accidente, la Policía procedió a la retención de la motocicleta por infracción a las normas de tránsito.