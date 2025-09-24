Lo Detuvieron Dentro del Banco Macro en Plena Mañana de Domingo

Un episodio tan curioso como preocupante tuvo lugar el domingo por la mañana en pleno centro de San Vicente, dentro de la sucursal del Banco Macro, ubicada sobre las calles Democracia y Juan Domingo Perón.
De acuerdo al parte oficial de la Unidad Regional VIII, un hombre de 37 años fue sorprendido dentro de la entidad bancaria tras haber forzado la puerta de acceso principal. El comunicado policial caratula el hecho como “robo en grado de tentativa”, aunque aclara que no se constató sustracción de bienes y que la aprehensión se produjo de inmediato.
Sin embargo, la versión que circula entre allegados y conocidos del detenido pinta un escenario muy distinto: según relataron, el hombre habría estado en estado de ebriedad, cansado y en busca de refugio, y al apoyarse en la puerta de vidrio (aparentemente mal cerrada) logró ingresar al hall del banco, donde terminó quedándose dormido hasta la llegada de la Policía. Incluso orinó dentro del edificio contra una ventana que daría a la calle, frente a la Comisaría Primera.
Más allá de cuál versión se acerque más a la realidad, el hecho no deja de exponer una situación llamativa: alguien pudo ingresar al edificio de un banco ubicado en la cuadra que concentra a la Municipalidad, el Concejo Deliberante, la Comisaría Primera, el Banco Nación, el Correo y hasta el Juzgado de Instrucción Nº 3. Es decir, el perímetro que debería ser el más custodiado y seguro de todo el municipio.
El contraste entre lo insólito y lo grave es inevitable. Porque aunque la escena suene casi cómica (un vecino dormido en el interior del banco), también revela que, en el corazón institucional de San Vicente, un descuido basta para poner en entredicho la seguridad de una de las principales entidades financieras de la ciudad.