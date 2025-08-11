lunes, 11 de agosto de 2025

Dos de Mayo fue Sede del Último Plenario de FEMICAP con Foco en la Mejora del Servicio Cooperativo

La Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (FEMICAP) congregó a representantes de distintas entidades del sistema cooperativo provincial en la localidad de Dos de Mayo teniendo a la Cooperativa de Agua y Energía de Dos de Mayo como anfitriona.

El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias y el análisis de los avances en proyectos destinados a mejorar la gestión del servicio de agua potable.

Durante la jornada, cada cooperativa expuso sus logros más recientes y compartió iniciativas innovadoras para hacer frente a desafíos comunes. Esta dinámica generó un espacio de colaboración para diseñar soluciones sostenibles que fortalezcan la prestación del servicio en toda la provincia.

A su vez, la cooperativa local aprovechó la oportunidad para mostrar las mejoras implementadas en su zona, orientadas a optimizar la calidad del servicio así como también la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Vicente.

La presencia de la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, fue destacada por la organización. Su participación refuerza el vínculo institucional entre el gobierno y el cooperativismo para fortalecer la provisión de agua potable en Misiones.

El plenario reafirmó así el compromiso de trabajar de forma conjunta entre cooperativas y autoridades para garantizar un servicio cada vez más eficiente, tecnológico y accesible para todas las comunidades misiones.

