Dos de Mayo fue Sede del Último Plenario de FEMICAP con Foco en la Mejora del Servicio Cooperativo

La Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (FEMICAP) congregó a representantes de distintas entidades del sistema cooperativo provincial en la localidad de Dos de Mayo teniendo a la Cooperativa de Agua y Energía de Dos de Mayo como anfitriona.
El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias y el análisis de los avances en proyectos destinados a mejorar la gestión del servicio de agua potable.
Durante la jornada, cada cooperativa expuso sus logros más recientes y compartió iniciativas innovadoras para hacer frente a desafíos comunes. Esta dinámica generó un espacio de colaboración para diseñar soluciones sostenibles que fortalezcan la prestación del servicio en toda la provincia.
A su vez, la cooperativa local aprovechó la oportunidad para mostrar las mejoras implementadas en su zona, orientadas a optimizar la calidad del servicio así como también la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Vicente.
La presencia de la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, fue destacada por la organización. Su participación refuerza el vínculo institucional entre el gobierno y el cooperativismo para fortalecer la provisión de agua potable en Misiones.
El plenario reafirmó así el compromiso de trabajar de forma conjunta entre cooperativas y autoridades para garantizar un servicio cada vez más eficiente, tecnológico y accesible para todas las comunidades misiones.