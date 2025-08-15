Recuperan en San Vicente un Auto Robado y Detienen al Presunto Autor

La Policía logró recuperar un vehículo robado y detener al sospechoso del hecho, en un operativo realizado este viernes por la mañana en San Vicente.
La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 52 años, quien el jueves informó la sustracción de su Renault Megane RXE, estacionado en la intersección de la avenida Tejeda y calle 1° de Mayo.
Efectivos de las Divisiones Especiales hallaron el automóvil abandonado detrás de un predio religioso, sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 27.
El rodado fue secuestrado y un hombre de 33 años, señalado como el presunto autor del robo, quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción N° 3.