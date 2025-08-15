Accidente a Metros de Gendarmería en Ruta 14

Un accidente de tránsito se registró ayer jueves por la noche, alrededor de las 21:30, sobre la Ruta Nacional 14, en inmediaciones del kilómetro 966, cerca del puesto de Gendarmería de San Vicente.
El siniestro involucró a una motocicleta Zanella RX de 150 c.c., conducida por Sergio D. O., de 29 años, quien iba acompañado por su pareja, Yamila M., de 23, y la hija de ambos, Isabela M., de apenas un año de edad. Según testigos, la moto colisionó con un automóvil Renault Sandero blanco.
Tras el impacto, el conductor del auto trasladó rápidamente a la mujer y a la niña al hospital SAMIC de San Vicente. La menor presentaba un corte en la cabeza y lesiones en una mano, mientras que la madre decía sufrir fuertes dolores en una pierna. Ambas quedaron en observación y horas más tarde recibieron el alta médica.
El conductor de la moto sufrió escoriaciones leves y fue asistido por personal de Gendarmería Nacional en el lugar.
|*Imagen ilustrativa